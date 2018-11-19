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В США разбился самолет медицинской службы, погибли три человека

22:05
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Двухмоторный медицинский самолет разбился в штате Северная Дакота спустя несколько минут после вылета. На месте крушения сейчас работают правоохранители.

В американском штате Северная Дакота в ночь на понедельник по местному времени разбился самолет медицинской службы. В результате инцидента, который произошел неподалеку от города Бисмарк, погибли три человека.

Как отмечает издание The Bismarck Tribune, на борту воздушного судна находились пилот, парамедик, а также медсестра из городского медицинского центра Святого Алексия, которые спешили на помощь к пациенту.

Как отмечается, двухмоторный самолет поднялся в воздух около 22:30 в воскресенье, но несколько минут спустя упал в поле примерно в 20 милях к северо-западу от Бисмарка. Место крушения было обнаружено местными властями лишь около двух часов ночи.

Причина инцидента к настоящему моменту неизвестна, на месте работают правоохранители и специалисты авиаслужб. По данным местным СМИ, погода в момент аварии была благоприятной.

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