Эксперт назвал фильм NYT о КГБ подготовкой демократов к саботажу

КГБ, давно прекративший своё существование, и сейчас продолжает подрывать государственность США. В этом убеждает американскую публику, казалось бы, серьёзное издание – The New York Times - в своём новом документальном фильме. На протяжении трёх серий зрителям рассказывают, что все негативные изменения, которые происходят в политической и общественной жизни США - прямое следствие деятельности советских спецслужб. А их главным оружием якобы служит дезинформация.

В этом фильме из трех эпизодов, опубликованном одной из влиятельных газет The New York Times, все рассчитано на максимальное шокирование американской публики. От названия до музыки и спецэффектов, отмечает "ТВ Центр".

Журналисты, работавшие над картиной "Операция Инфекция", пытаются убедить аудиторию в том, что КГБ уже много лет подрывает государственность США. Более того, американские политики действуют по инструкциям, написанным еще советской спецслужбой. С доказательствами и источниками информации - традиционно - беда. Но громкие заголовки спасают ситуацию.

На свет репортеры вытащили древние интервью бежавших на запад советских предателей. Вот, например, умерший в 1993 году Юрий Безменов. Уехал в Канаду в 1970 году. До этого работал в агентстве печати "Новости" и сотрудничал с КГБ. Но западные журналисты его преподносят как знатока самых секретных отделов этой спецслужбы, главной задачей которой, как считают авторы "Операции Инфекция", является дезинформация и с ее помощью - переустройство мира.

"Только 15% времени, денег и человеческих ресурсов используется на шпионаж как таковой. Другие 85% - это процесс, который мы на языке КГБ называем "активные мероприятия", - говорит Безменов.

"Активные мероприятия" КГБ, утверждают авторы фильма, это фальсификации, похищения людей. И самое главное - дезинформация. На последнее якобы тратят миллионы долларов. И хоть КГБ уже давно не существует, идеологию ведомства продолжает претворять в жизнь российский лидер, уверяют репортеры.

"Путин -это дитя КГБ. Он провел годы в КГБ. И его работу оценивали в соответствие с активными мероприятиями и дезинформацией, которую он проводил", - уверяет Ладислав Биттман.

Ладислав Биттман к КГБ не имеет никакого отношения. Бежавший в США бывший сотрудник чехословацкой разведки. Но это неважно. Главное, что он говорит нужные журналистам вещи. Зрителям кропотливо растолковывают: Путин начал с дезинформирования россиян, потом с помощью телеканала RT решил замахнуться на весь мир.

С появлением интернета возможности Москвы по дезинформации многократно увеличились. Репортеры, традиционно, бездоказательно уверяют: Путин начал финансировать организацию под названием "Агентство интернет-расследований".

Вот зрителю показывают протесты в Хьюстоне, штат Техас. По одну сторону баррикад - антиисламисты, по другую - защитники мусульман. Это Кремль в самом центре Америки пытается столкнуть лбами людей, уверяют репортеры. На улицы их вывели публикации в соцсетях. Посты были написаны якобы блогерами из России. Именно так Кремль воплощает в жизнь семь заповедей дезинформации КГБ.

"Правило номер один. Найдите слабое место, трещину в обществе, разделения, которые Вы сможете использовать. Вы сможете усилить эти разделения и заставить людей перестать доверять друг другу", - говорится в фильме.

Правило номер два - создайте большую ложь, в которую невозможно поверить. Три - добавьте в нее капельку правдивой информации. Не раскрывайте свои карты, не называйте источники, пусть ложь расскажет кто-то за вас. Если начнут изобличать, все отрицайте. Найдите полезного идиота. Играйте на перспективу. Эти заповеди, приписываемые КГБ, мир узнал задолго до появления этой структуры. От классика пропаганды с паспортом гражданина Германии. Но создатели "Операции Инфекция" уверяют: американский президент действует по методичкам КГБ. Вот Дональд Трамп смеет отрицать вмешательство Москвы в американские выборы.

"Подобного рода фильмы и публикации, связанные с раскруткой мифа об измене Трампа -это подготовка нового обновленного конгресса демократов, подготовка к саботажу. Обструкция всех действий, которые Трамп предпринимает, либо будет предпринимать в будущем", - прокомментировал политолог Андрей Манойло.

В унисон с американскими коллегами работают и британские СМИ. Лондонская Times сочла пропагандистским популярный на западе российский мультик "Маша и медведь". У девочки якобы излишне решительный, напористый неприятный характер. Она ведет себя "по-путински". А потому мультфильм, считают журналисты, нужно запретить.

Лилия Акиньшина, Кирилл Олянский, "ТВ Центр".