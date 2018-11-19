Предложившего отменить пенсии депутата исключили из "Единой России"

Ярославский депутат, состоявший в местной фракции ЕР, предложил россиянам самим зарабатывать на старость, а пенсии - отменить. Его высказывания возмутили коллег.

Члены "Единой России" в муниципалитете Ярославля приняли решение исключить из фракции своего коллегу Дмитрия Петровского, который в социальных сетях выступил за отмену пенсий. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

В начале ноября Петровский написал на своей странице в Facebook, что все пенсии в России необходимо отменить, а на старость каждый должен зарабатывать сам. При этом членом партии он не являлся, хоть и состоял в составе фракции ЕР в городском муниципалитете.

По словам Ефремова, ярославские единороссы были возмущены высказываниями Петровского. В понедельник, 19 ноября, прошло заседание фракции ЕР, на котором депутаты решили судьбу коллеги.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал пакет пенсионных законов, главный из которых предполагает поэтапное (с 2019-го по 2023 год) повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин. При этом стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 37 лет.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам назначения и выплаты пенсий" был принят Госдумой 27 сентября 2018 года. Совет Федерации одобрил его 3 октября подавляющим большинством голосов.