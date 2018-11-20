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Число погибших при стрельбе в Чикаго выросло до 4

08:13
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Скончался полицейский, раненный в перестрелке у больницы в Чикаго. Общее число жертв выросло до четырех.

Число жертв перестрелки в больнице города Чикаго возросло до четырех. Все началось на парковке медучреждения – сначала мужчина поссорился со своей бывшей невестой и выстрелил в нее, после чего направился в здание клиники, где открыл беспорядочный огонь по людям, передает "Газета.Ru".

На месте погибли девушка и врач, позже от ранений скончался полицейский, нападавшего ликвидировала полиция. Еще две пострадавшие женщины находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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