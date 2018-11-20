Число погибших при стрельбе в Чикаго выросло до 4

Скончался полицейский, раненный в перестрелке у больницы в Чикаго. Общее число жертв выросло до четырех.

Число жертв перестрелки в больнице города Чикаго возросло до четырех. Все началось на парковке медучреждения – сначала мужчина поссорился со своей бывшей невестой и выстрелил в нее, после чего направился в здание клиники, где открыл беспорядочный огонь по людям, передает "Газета.Ru".

На месте погибли девушка и врач, позже от ранений скончался полицейский, нападавшего ликвидировала полиция. Еще две пострадавшие женщины находятся в больнице в тяжелом состоянии.