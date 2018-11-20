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На полигоне под Дамаском уничтожен крупный арсенал террористов

08:21
  • вторник
  • 20 ноября 2018

На специальном полигоне недалеко от столицы Сирии военные уничтожили очередную партию боеприпасов, найденных в пригородах. В регионе сейчас полным ходом идет разминирование, кроме того, постоянно находят склады бомб. В основном, они самодельные, но встречаются и западного производства.

Снаряды, мины, гранаты. Более 200 килограммов тротила. На полигоне под Дамаском сирийские саперы уничтожили крупный арсенал террористов. Брошенный. Боеприпасы, оставленные спешно отступающими группировками, находят почти каждый, передает "ТВ Центр".
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На этом заводе террористы хранили десятки тысяч боеприпасов.  Очевидно, с помощью противотанковых осколочно-фугасных и мин направленного действия мин боевики собирались строить в стране демократию. Есть сделанные в США. А эти - в Великобритании. На складе, кроме штатных, и огромный ассортимент самоделок. И бомб, и взрывчатых смесей. Готовые фугасы боевики маскировали под обрезки труб. Или замуровывали в бетонные блоки и газовые баллоны. У саперов уже целая коллекция таких изобретений.

Только за один день саперы уничтожили более полутора тонн боеприпасов. И таких схронов в этой части в Сирии еще десятки, если не сотни.

Разминирование пригородов Дамаска, Восточной Гуты только начинается. И подобные тайники могут быть в любом подвале. Во вторник, например, стало известно, что в одной из деревень саперы нашли еще арсенал.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.

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Уничтожение боеприпасов на полигоне под Дамаском, Сирия
Уничтожение боеприпасов на полигоне под Дамаском, Сирия
Уничтожение боеприпасов на полигоне под Дамаском, Сирия
Уничтожение боеприпасов на полигоне под Дамаском, Сирия
Уничтожение боеприпасов на полигоне под Дамаском, Сирия
Уничтожение боеприпасов на полигоне под Дамаском, Сирия
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