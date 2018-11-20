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В Госдуме прокомментировали завершение строительства морской части "Турецкого потока"

09:27
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Как повлияет трубопроводная дипломатия России на расклад сил в Старом Свете? И в каком положении окажется Украина после открытия нового газового маршрута? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил депутат Леонид Калашников

Сможет ли Анкара получить дополнительные козыри в торге с Евросоюзом? Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил председатель комитета Госдумы по делам СНГ и европейской интеграции Леонид Калашников.

"Одна нитка уже состоялась, но не исключаю, что таких ниток будет несколько. И в проектах они есть. Ведь по существу, что для Европы главное? Бесперебойная поставка и адекватная цена", - отметил Калашников.

Полный комментарий депутата смотрите в видео.

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Леонид Калашников
Леонид Калашников
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