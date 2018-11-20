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"Лиса в курятнике": сенаторы США просят не выбирать главой Интерпола россиянина

08:35
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Группа американских сенаторов призвала не выбирать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. По их мнению, Россия постоянно "злоупотребляет Интерполом" для сведения счетов с политическими оппонентами.

Группа американских сенаторов призвала голосовать против генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который претендует на пост главы Интерпола, пишет "Газета.Ru".

С такой просьбой они обратились к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот повлиял на членов Генеральной ассамблеи Интерпола. По мнению сенаторов, Россия регулярно злоупотребляет Интерполом, преследуя политических оппонентов, журналистов и диссидентов".

"Избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола - все равно что поставить лису во главе курятника", - говорится в заявлении.

Сенаторы предупреждают, что если Прокопчук возглавит Интерпол, то Россия будет "злоупотреблять красными уведомлениями" (объявление лиц в международный розыск – прим. ред.), блокировать значимые реформы, преследовать критиков, живущих за рубежом и "помогать другим авторитарным режимам делать то же самое".

"Мы продолжаем призывать нашу администрацию использовать свой голос и влияние, чтобы Интерпол больше не использовался Путиным и другими диктаторами для достижения своих гнусных целей", - подчеркнули сенаторы.

Прежний глава Интерпола китаец Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как его обвинили в коррупции. Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября. Газета Financial Times ранее назвала одним из главных фаворитов на пост главы организации ее действующего вице-президента Александра Прокопчука.

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