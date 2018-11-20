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Россияне смогут оформлять ДТП при помощи мобильного приложения

08:44
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Для ускорения оформления европротокола, повреждения автомобиля планируется сканировать. Эту возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС, разработку которой ведет структура "Ростеха".

В России появится мобильное приложение на базе системы по оформлению электронного ПТС. С ее помощью можно будет ускорить оформление европротокола, пишет газета "Известия".

Разработкой занимается структура "Ростеха" — АО "Электронный паспорт". Об этом рассказал глава департамента научно-технической деятельности компании Борис Ионов.

Автоматическое сопоставление снимков автомобиля при получении ЭПТС и после аварии позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. Эту программу можно будет установить на смартфон.

Данные будут привязаны к местоположению аварии. В будущем возможно научить систему фиксировать расстояние между автомобилями, а также положение относительно каких-либо объектов.

Эксперты отметили, что разработка может быть полезна автомобилистам в случае, если технология позволит выявлять повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

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