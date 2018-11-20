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Для российских военных введут обязательный курс по защите гостайны

08:51
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Для военнослужащих всех категорий с 2019 года вводится обязательный курс по основам защиты гостайны. В ходе занятий военным, в частности, расскажут, что нельзя публиковать в Сети, и о том, почему в армии ограничено использование сотовых телефонов.

С 2019 года для военнослужащих всех категорий вводится обязательный курс по основам защиты гостайны. Об этом пишет газета "Известия".

Его будут проходить даже те солдаты и офицеры, кому по должности не нужно работать с секретной информацией.

В ходе занятий военным расскажут, что нельзя публиковать в Сети, и о чем запрещено говорить посторонним. Также они узнают о том, как вести соцсети и почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, которые допустили утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до увольнения.

В Госдуме уже рассматривают правительственный законопроект, запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы.

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