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В Киеве подсчитали потери после запуска "Турецкого потока"

09:14
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Транзит газа на территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год после запуска "Турецкого потока". Теперь Киеву нужно направить усилия на недопущение строительства второй нитки газопровода.

На Украине оценили ущерб от запуска газопровода "Турецкий поток", передает РИА Новости.

Глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.

Теперь Украина должна помешать строительству второй нитки газоровода, так как это угрожает участию Киева в поставках газа Италии - через украинскую ГТС Италия получает 23 миллиардов кубометров.

"Без европейского партнера Украины будет трудно договориться и заставить "Газпром" сохранить большие объемы прокачки газа через нашу ГТС", - отметил Униговский.

19 ноября завершилась прокладка морского участка газопровода "Турецкий поток". В торжественной церемонии по случаю окончания важного и наиболее сложного этапа строительства приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

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