Специалисты воссоздали возможный сценарий гибели подлодки San Juan

Причиной гибели подлодки San Juan мог стать пожар на борту. Субмарина исчезла вместе со всей командой в ноябре 2017 года, а обнаружена была только в минувшую пятницу на глубине 800 метров.

Эксперты воссоздали предполагаемый сценарий гибели аргентинской подводной лодки San Juan, пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают, что на борту подлодки 14 ноября 2017 года мог возникнуть пожар, который вызвал попадание воды в батареи через системы вентиляции. Возгорание потушили, после чего капитан доложил о случившемся на берег, а лодка снова погрузилась под воду и продолжила плавание.

Спустя время пожар возобновился, но команда не смогла его потушить, и лодка пошла на дно. Там она могла быть раздавлена толщей воды на критической глубине. Этим специалисты объяснили сильную деформацию корпуса.

Более точную информацию можно было бы получить только в случае подъема субмарины на поверхность, но власти Аргентины не располагают ни деньгами, ни технологиями для этой операции.

Подлодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Поиски субмарины вели представители более 10 стран, в том числе и России. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но лодку продолжили искать.

В сентябре 2018 к поиску приступила частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины. Подлодку обнаружили ночью 17 ноября. По данным Минобороны, на борту лодки произошел взрыв.