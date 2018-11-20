СКР возбудил два новых дела по фактам обстрелов Донбасса

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военнослужащими.

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовные дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения боевых действий были возбуждены после обстрелов поселка Марьевка Луганской области 14 ноября и поселка Гольмовский 15 ноября. В результате артобстрела пострадали два человека. Петренко подчеркнула, что украинские военные действовали умышленно, нарушая протокол о прекращении огня на юго-востоке Украины.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, является политическая и идеологическая ненависть и вражда, связанная с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - отметила представитель СКР.

Следственный комитет продолжает принимать меры по установлению всех обстоятельств совершенных украинскими военными преступлений. Кроме того, СКР устанавливает всех должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы.