Наводнение в Испании: поезд сошел с рельсов, затоплены курорты

Тысячи затопленных домов и улиц. Перекрыты автотрассы. На юге Испании - мощное наводнение из-за сильных ливней. Недалеко от Барселоны с рельсов сошёл пассажирский поезд - один человек погиб, десятки пострадали. Причина аварии - оползень из-за размытой дождями почвы. Режим повышенной опасности объявлен уже в 17 провинциях.

Гигантская волна высотой в 10 метров обрушивается на отель на Тенерифе. Не о таком отдыхе мечтали туристы, которые купили путевки в гостиницу на берегу Атлантического океана. Волны снесли балконы на нижних этажах. Десятки человек пришлось эвакуировать. Затоплено большинство популярных курортов Канарских и Балеарских островов, передает "ТВ Центр".

Стихийное бедствие обрушилось и на континентальную часть Испании. В Каталонии из-за проливных дождей и оползня сошел с рельсов поезд. В результате ЧП один человек погиб, десятки получили ранения. Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших наши соотечественники. Еще одна спасательная операция развернулась на юго-востоке королевства. Сотрудникам экстренных служб пришлось вызволять из ловушки 70 школьников. Их автобус застрял на дороге. Добраться до него пытались родители, но проехать по затопленному шоссе не смогли. Пришлось ждать прибытия спецтехники. Детей эвакуировали через крышу и пересаживали в пожарные машины.

Вода затапливала дома, смывала уличные кафе и уносила в море машины. Устрашающую картину дополняли штормовой ветер, раскаты грома и молнии. В 17 провинциях объявлена тревога. Красный - наивысший - уровень погодной опасности действует на востоке страны.

По всей стране перекрыты десятки трасс. Жителям рекомендуют не пользоваться личным транспортом, а лучше вообще не выходить из дома. Десятки тысяч школьников отправлены на вынужденные каникулы. Известно об одной жертве - пожилая женщина погибла, когда ее дом затопило. Еще один человек пропал без вести.

Кристина Мамиконян, Павел Румянцев, Виктория Фролова, "ТВ Центр".