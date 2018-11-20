ОЗХО намерена принять новый бюджет и расширить свои полномочия

Во вторник в Гааге - второй день конференции Организации по запрещению химического оружия. Участники рассмотрят один из самых острых вопросов - возможное увеличение бюджета и, по сути, расширение полномочий ОЗХО.

Американский представитель в ОЗХО нервничает. Трясет табличкой, раздает указания, призывая собраться перед итоговым голосованием. Вашингтон, засучив рукава, ломает очередную международную структуру. Как обычно, не церемонясь.

Делегатам конференции прямо перед входом в зал заседаний напоминают, какую угрозу для мира представляет химоружие. Миссии по контролю и уничтожению которого ОЗХО посвятила 20 лет своей деятельности. Но теперь организацию, остававшуюся в стороне от политики, намеренно втягивают в конфликты. Предлагая из строгого наблюдателя и контролера превратиться в мирового прокурора.

Реформу ОЗХО о наделении ее правом определять виновных в химатаках протолкнули на голосовании в июле. Теперь под механизм атрибуции выбивают финансирование. Все это в обход правил Совбеза ООН.

Искать виновных собираются за каждый инцидент, где якобы применялось химоружие. Начиная с 2013-го года. Но как, говорят сирийские представители, тут рассчитывать на объективность, когда на протяжении долгих лет те же эксперты ОЗХО игнорировали факты использования химического оружия террористами. Которое, кстати, производили на оборудовании из Западной Европы и США.

"Это вы научили злоумышленников, как производить химоружие! Это вы уничтожили нашу инфраструктуру! Почему вы наносили ракетные удары ещё до каких-либо выводов? Вы лжёте! А миру приходится расплачиваться", - заявил представитель Сирии в ОЗХО.

Но что говорит сирийский делегат, посла США, очевидно, интересует мало. Он даже не надевает наушники с синхронным переводом. И вообще то и дело выходит из зала.

Возвращаться туда послу приходится мимо стендов с фотографиями жертв химических атак времен ирано-иракского конфликта. Более 5 тысяч погибших. Боеприпасы, по данным журналистов, тогда разрабатывались в западных странах. Но об ответственности за этот инцидент и речи не идет. Как и за многочисленные случаи разработки химических агентов. Их сейчас десятками патентуют изобретатели в США.

Россия, кстати, предоставила в ОЗХО документ с сотнями наименований отравляющих веществ, разработки которых ведутся на Западе - и конкретно в США. Но они пока официально не включены в список запрещенных. Вот на это и стоило бы потратить средства организации.

"Мы как раз нацелены на то, чтобы дать организации достойный бюджет, сбалансированный бюджет. С необходимым количеством средств на исполнение обязанностей организации. Но обязанностей, отвечающих требованиям Конвенции", - указал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

О приостановке членства России в ОЗХО, по словам представителей нашей миссии, речи пока не идет. Но надо дождаться результатов голосования. На фоне всех политических интриг в организации даже выпустили необычную памятку в формате раскраски. Добрые химики на страже мира. По-детски простое напоминание: так чем же на самом деле должна заниматься ОЗХО.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Гаага, Нидерланды.