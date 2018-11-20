ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине люди перекрыли трассу из-за ситуации с отоплением

11:41
  • вторник
  • 20 ноября 2018

На Украине - новая массовая волна протестов. Жители сразу нескольких городов вышли на митинги, перекрыли автотрассы. Главное требование - подключить отопление. В некоторых районах Украины столбики термометров опустились до отметки - минус 10 градусов. С каждым днём ситуация всё больше напоминает критическую.

Дрова для буржуек митингующие заготавливают прямо на импровизированном блокпосту. Греются горячим чаем и кофе. Жители 70-тысячного города Смела в Черкасской области организовали свой мини-майдан – с покрышками и военными палатками. Но не площади, а на трассе Днепр-Киев.

Двойные тарифы, как рассказывают протестующие, возникли из-за долга в размере 100 миллионов гривен. Он накопился у местной коммунальной службы перед компанией Нафтогаз. По сути, отопительный сезон так и не начался. Чтобы привлечь внимание киевских властей – те убеждены, что проблемы нет – смеляне блокируют поток автомобилей. Пропускают только рейсовые автобусы и колонны военных.

География массовых коммунальных протестов на Украине с каждым морозным днем все обширнее – от Закарпатья до Луганщины. На центральной площади в городе Рубежное не протолкнуться. За окном минус 10, в домах столбик термометра не дотягивает до плюс семи. Мерзнут три тысячи квартир. В этом году власти резко сократили расходы на социальную сферу и, по сути, махнули рукой на подготовку к отопительному сезону.

Народный бунт зреет в Одессе – здесь тоже дома остались без тепла. Дороги перекрывают мужчины. В стихийных митингах участвуют пенсионеры и женщины с детьми. Люди поняли, что их коммунальные платежи просто украдены.

Решить проблему с подачей тепла не удается даже в отдельных районах Киева. Здесь городская администрация объясняет заморозки в домах частыми прорывами сетей, но жители отказываются этому верить.

Правительство Украины на призывы рядовых людей о помощи не реагирует, словно и нет проблемы сорванного отопительного сезона. Газ, причем газ российский, власти в Киеве интересует исключительно как товар на продажу за рубеж. Местные эксперты подсчитали, сколько потеряют после запуска "Турецкого потока" - сумму оценивают в 500 тысяч долларов ежегодно.

Европейские управленцы, как считают в Киеве, помогут вернуть доверие к системе транзита газа через Украину на Запад. Но желающих выкупить газопроводы и станции в ЕС пока не нашлось.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Новости по теме
Акции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины
Батарея отопления
Батарея отопления
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение