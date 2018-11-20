В Москве неизвестные устроили стрельбу и избили студентов

Группа неизвестных устроила стрельбу в Москве в районе Кунцево. Также она избили четверых студентов. По факту произошедшего возбуждено дело.

В Московском районе Кунцево неизвестные напали на четырех студентов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Очевидцы обратились в службу "02" вечером, 19 ноября. Они сообщили о драке на улице Бобруйская.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что по указанному адресу между студентами и группой неизвестных произошел конфликт, который перерос в потасовку. В итоге неизвестные несколько раз выстрелили в воздух из, предположительно, пневматического пистолета, а затем избили студентов.

Четверо потерпевших 1999 и 2000 годов рождения с ушибами головы обратились в медучреждения. Там им оказали необходимую помощь. По факту случившегося в МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве и устанавливают остальных участников конфликта.