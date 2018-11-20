ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

CNBC: С-400 оказались лучше американских аналогов

11:44
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Российские С-400 существенно превосходят американские системы "Патриот" и главную гордость Вашингтона - противоракетный комплекс "ТЭД" (THAAD). Об этом заявили военные эксперты телеканалу CNBC.

Российские С-400 лучше американских аналогов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CNBC.

Наша система С-400 "Триумф" привлекательна не только боевыми характеристикам, но и более низкой стоимостью. Российский комплекс в два раза дешевле ЗРК "Патриот" и в шесть раз доступнее ракетной батареи "ТЭД".

Как подчёркивают специалисты Центра стратегических и международных исследований, США продают вместе с вооружением "обязательное сотрудничество". А именно - обслуживание и техническую поддержку. В то время как российские комплексы значительно проще в использовании, не нуждаются в частом ремонте или обновлении.

Журналисты отметили, что уже более десятка стран рассматривают возможность приобретения российских ЗРК.

Главное сегодня
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Противоракетный комплекс THAAD
Противоракетный комплекс THAAD
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Противоракетный комплекс THAAD
Противоракетный комплекс THAAD
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение