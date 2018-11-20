CNBC: С-400 оказались лучше американских аналогов

Российские С-400 существенно превосходят американские системы "Патриот" и главную гордость Вашингтона - противоракетный комплекс "ТЭД" (THAAD). Об этом заявили военные эксперты телеканалу CNBC.

Российские С-400 лучше американских аналогов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CNBC.

Наша система С-400 "Триумф" привлекательна не только боевыми характеристикам, но и более низкой стоимостью. Российский комплекс в два раза дешевле ЗРК "Патриот" и в шесть раз доступнее ракетной батареи "ТЭД".

Как подчёркивают специалисты Центра стратегических и международных исследований, США продают вместе с вооружением "обязательное сотрудничество". А именно - обслуживание и техническую поддержку. В то время как российские комплексы значительно проще в использовании, не нуждаются в частом ремонте или обновлении.

Журналисты отметили, что уже более десятка стран рассматривают возможность приобретения российских ЗРК.