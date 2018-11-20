В Каталонии сошел с рельсов пассажирский поезд

Один человек погиб, более 10 пострадали при сходе поезда с рельсов в Каталонии. Причиной ЧП мог стать оползень.

В Каталонии пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел утром на перегоне между городами Тарраса и Манреса. С рельсов сошли два последних вагона.

На данный момент известно об одном погибшем и более 10 пострадавших. На место ЧП прибыли восемь машин скорой помощи и 14 пожарных команд.

По данным регионального управления гражданской обороны Каталонии, сход поезда с пути мог быть вызван оползнем. В регионе уже несколько дней идут проливные дожди.