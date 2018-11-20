ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Каталонии сошел с рельсов пассажирский поезд

09:57
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Один человек погиб, более 10 пострадали при сходе поезда с рельсов в Каталонии. Причиной ЧП мог стать оползень.

В Каталонии пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел утром на перегоне между городами Тарраса и Манреса. С рельсов сошли два последних вагона.

На данный момент известно об одном погибшем и более 10 пострадавших. На место ЧП прибыли восемь машин скорой помощи и 14 пожарных команд.

По данным регионального управления гражданской обороны Каталонии, сход поезда с пути мог быть вызван оползнем. В регионе уже несколько дней идут проливные дожди. 

Главное сегодня
Скорая помощь Каталонии
Скорая помощь Каталонии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение