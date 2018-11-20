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СМИ узнали о намерении Эр-Рияда сменить наследника из-за убийства Хашогги

11:48
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Саудовская Аравия может сменить наследного принца из-за скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечают журналисты, в Эр-Рияде хотят видеть другого приемника на троне. Однако саудиты не станут действовать, пока жив 82-летний король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Члены королевской семьи считают, что монарх вряд ли пойдёт против своего "любимого сына".

По данным СМИ, потенциальным приемником короля может стать его младший брат. Сообщается, что его кандидатуру поддерживают западные страны.

Скандал разразился после загадочного исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Месяц назад Эр-Рияд сообщил, что обозреватель был убит в здании дипмиссии в Стамбуле якобы в результате конфликта. К расследованию подключилось ЦРУ. Спецслужбы пришли к выводу, что за убийством может стоять наследный принц Саудовской Аравии.

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Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
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