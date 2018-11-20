Учёные обнаружили находящуюся на грани взрыва звёздную систему

Европейские учёные обнаружили звёздную систему, которая по всем прогнозам скоро может взорваться. Космические ветра вокруг трёх её светил достигают 12 миллионов километров в час. При этом одна из звёзд новой системы вращается значительно быстрее других и фактически разрывает себя на части.

Как это чаще всего бывает, космос подарил учёным невероятно красивое, но очень пугающее открытие. Выглядит оно вот так: яркий оранжевый вихрь, который похож то ли на огненное гнездо, то ли на вращающегося змея. Астрономам последняя версия понравилась больше, поэтому систему назвали в честь дреевнеегипетского бога-змея Апопа: его миссия - сеять в мире хаос, мрак и зло. Такое "доброе" имя новой звёздной системе дали неслучайно: учёные уверены - она может взорваться в любой момент в сильнейшем гамма-всплеске.

"Всплеск гамма-лучей - одно из самых мощных явлений во Вселенной. Он длится от доли секунды до нескольких часов, и может высвобождать столько энергии, сколько Солнце должно было бы вырабатывать на протяжении всего существования", - говорится в статье.

Чтобы сделать такое открытие, понадобился очень большой телескоп. Огромная установка, расположенная в пустыне Атакама, прямо так и называется. Обнаруженная ей система состоит всего из трёх звёзд. И все они находятся в фазе Вольфа-Райе, то есть на гране своей гибели. В этой стадии все показатели достигают критических значений. Температура на Апопе сейчас невероятно высокая, а вращается он со скоростью 12 миллионов километров в час - с такой силой дуют космические ветра, окружающие систему. И всё бы ничего. Но вот одна из звёзд Апопа вращается в шесть раз медленнее. И разность скоростей может привести к самым серьёзным последствиям.

Чем это грозит нашей Галактике, и, в частности, Земле? Сказать сложно: такое явление в Млечном пути астрономы наблюдают впервые. Точно известно лишь то, что грядущий взрыв обещает выброс огромного количества вещества. В результате должна появиться сверхновая звезда. И случится это очень скоро, правда, в космических масштабах. Фаза Вольфа-Райе длится всего-то несколько сотен тысяч лет.

Евгения Карих, "ТВ Центр".