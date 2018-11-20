На севере Москвы скорая попала в ДТП

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на севере Москвы. В результате ДТП осложнено движение по Тимирязевской улице.

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на севере Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

ДТП произошло на пересечении Тимирязевской улицы и Астрадамского проезда. Столкнулись машина скорой помощи и легковой Volkswagen. Пострадавших нет, транспортные средства получили повреждения.

Как сообщил источник в экстренных службах, из-за ДТП осложнено движение по Тимирязевской улице.