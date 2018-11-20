Три человека погибли после взрыва в жилом доме в Азербайджане

В жилом доме на западе Азербайджана произошел взрыв, обрушилась часть здания. Погибли три человека, один пострадал.

Три человека погибли в результате взрыв в жилом многоэтажном доме в Азербайджане, сообщает РИА Новости.

Также сообщается об одном пострадавшем. Он госпитализирован.

Утром во вторник, 20 ноября, в четырехэтажном доме в Кяпазском районе города Гянджи произошел взрыв, в результате которого обрушились четыре квартиры. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. По данным агентства "Интерфакс", под завалами могут оставаться от двух до четырех человек.