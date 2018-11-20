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В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

10:52
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Брюсселе. Инцидент произошел у комиссариата. Пострадавший госпитализирован. Нападавшего ранили в грудь. Он также попал в больницу.

В Брюсселе неизвестный с ножом напал на сотрудника полиции. Инцидент произошел рядом с комиссариатом, передает РИА Новости.

Как рассказал глава МВД Ян Ямбон, полицейский госпитализирован. Рана у него не смертельная.

В ходе нападения второй сотрудник полиции применил оружие против нападавшего. Он ранил его в грудь. Злоумышленника также госпитализировали.

Теперь прокуратура расследует обстоятельства и выясняет мотивы преступления.

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