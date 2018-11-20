В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Брюсселе. Инцидент произошел у комиссариата. Пострадавший госпитализирован. Нападавшего ранили в грудь. Он также попал в больницу.

В Брюсселе неизвестный с ножом напал на сотрудника полиции. Инцидент произошел рядом с комиссариатом, передает РИА Новости. Как рассказал глава МВД Ян Ямбон, полицейский госпитализирован. Рана у него не смертельная. В ходе нападения второй сотрудник полиции применил оружие против нападавшего. Он ранил его в грудь. Злоумышленника также госпитализировали. Теперь прокуратура расследует обстоятельства и выясняет мотивы преступления.