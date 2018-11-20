РЖД создали концепт высокоскоростного поезда

Дочерняя структура "Российских железных дорог" создала концепт первого отечественного высокоскоростного поезда. Он будет показан на выставке "Транспорт России" 20-22 ноября.

"Российские железные дороги" представят концепт первого российского высокоскоростного поезда. Об этом сообщила дочерняя структура РЖД "Скоростные магистрали".

По данным компании, состав будет состоять из 12 вагонов - шести моторных и шести немоторных. Поезд будет способен развивать скорость до 400 километров в час. Предполагается, что состав будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва - Казань, строительство которой планируется начать в 2019 году.

"Конструкция электропоезда предусматривает эксплуатацию при температуре от минус 50 до плюс 40°С. Компановка пассажирских салонов электропоездов выполнена четерехклассной: один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса", - рассказали в пресс-службе дочки РЖД.

Всего в поезде будет 682 места плюс еще 40 в вагоне-бистро. В каждом из вагонов туристического класса предполагается размещение 85 пассажирских мест по схеме "3+2" с возможностью развернуть кресла в направлении движения. Кресла в вагонах первого класса могут полностью раскладываться в лежачее положение, отмечает "МИР24".

В строительство магистрали Москва – Казань планируется вложить 1,7 триллиона рублей. Время в пути по ВСМ сократится с нынешних 14 часов до 3,5 часа.

"Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей может быть введен в эксплуатацию до 2024 года", - рассказали в АО "Скоростные магистрали".