Число пострадавших при сходе поезда в Каталонии возросло до 44

44 пострадали при сходе поезда с рельсов в Каталонии. Ранее сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем. Причиной ЧП стал оползень, вызванный проливными дождями.

По меньшей мере 44 человека пострадали в результате схода пригородного поезда в Каталонии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Известно об одном погибшем. Всего в составе находились 130 человек.

Пассажирский поезд сошел с рельсов примерно 6:15 по местному времени на перегоне между городами Тарраса и Манреса в 40 километрах от Барселоны. На данный момент, движение поездов на этом маршруте приостановлено.

По предварительным данным, причиной ЧП стал оползень. В регионе уже несколько дней идут проливные дожди.