ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших при сходе поезда в Каталонии возросло до 44

11:30
  • вторник
  • 20 ноября 2018

44 пострадали при сходе поезда с рельсов в Каталонии. Ранее сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем. Причиной ЧП стал оползень, вызванный проливными дождями.

По меньшей мере 44 человека пострадали в результате схода пригородного поезда в Каталонии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Известно об одном погибшем. Всего в составе находились 130 человек.

Пассажирский поезд сошел с рельсов примерно 6:15 по местному времени на перегоне между городами Тарраса и Манреса в 40 километрах от Барселоны. На данный момент, движение поездов на этом маршруте приостановлено.

По предварительным данным, причиной ЧП стал оползень. В регионе уже несколько дней идут проливные дожди.

Главное сегодня
Сход поезда в Каталонии
Сход поезда в Каталонии
Скорая помощь Каталонии
Скорая помощь Каталонии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение