Число пострадавших при сходе поезда в Каталонии возросло до 44

44 пострадали при сходе поезда с рельсов в Каталонии. Ранее сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем. Причиной ЧП стал оползень, вызванный проливными дождями.
По меньшей мере 44 человека пострадали в результате схода пригородного поезда в Каталонии, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Известно об одном погибшем. Всего в составе находились 130 человек.
Пассажирский поезд сошел с рельсов примерно 6:15 по местному времени на перегоне между городами Тарраса и Манреса в 40 километрах от Барселоны. На данный момент, движение поездов на этом маршруте приостановлено.
По предварительным данным, причиной ЧП стал оползень. В регионе уже несколько дней идут проливные дожди.
Primeras imágenes de video del #Descarrilamiento del tren de RENFE, en Vacarissas (#Barcelona).— CPU Policías Unidos (@CPU_Police) 20 ноября 2018 г.
De momento tenemos que lamentar un fallecido. pic.twitter.com/G1m2AG3ksT