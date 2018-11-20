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МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах США из-за слов Трампа

11:59
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Заявление президента США Дональда Трампа об Исламабаде стали причиной решения МИД Пакистана вызвать временного поверенного в делах Соединенных Штатов в этой стране. Американскому дипломату будет заявлен решительный протест.

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши вызвал поверенного в делах США в этой стране Пола Джонса. Ему будет заявлен решительный протест в связи с резкими высказываниями американского президента Дональда Трампа о политике Исламабада, передает ТАСС.

18 ноября в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Пакистан ничего не делает для Вашингтона. Он имел в виду борьбу с терроризмом. Также, по словам американского лидера, Исламабад помогал укрываться на своей территории главарю запрещенной в России организации "Аль-Каида" Усаме бен Ладену.

Кроме того, в понедельник Трамп написал в Twitter, что Пакистан является одной из тех стран, которые много брали у США, но ничего не отдавали взамен.

Позднее премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем Twitter отверг утверждения Трампа о том, что Исламабад якобы не помогает Вашингтону в борьбе с терроризмом. Он напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года в США Пакистан присоединился к войне против мирового терроризма. Хан отметил, что в результате этой войны Пакистан потерял 75 тысяч человек, а пакистанская экономика не досчиталась более 123 миллиардов долларов.

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