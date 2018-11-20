ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неработающих россиян могут начать штрафовать за неуплату страховых взносов

12:15
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Неработающим россиянам предложили самостоятельно оплачивать страховые взносы в социальные фонды - пенсионный, ОМС и соцстраха. Тех, кто откажется платить, будут штрафовать.

В России предложили штрафовать неработающих граждан за неуплату страховых взносов, об этом пишет "Российская газета".

Соответствующий законопроект внес в нижнюю палату парламента член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Инициатива затрагивает только здоровых лиц трудоспособного возраста, которые нигде официально не трудятся.

Согласно действующему законодательству, за трудоустроенных россиян работодатель перечисляет 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд обязательного медстрахования и 2,9% - в Фонд социального страхования. Официально неработающие россияне их не платят, но имеют право на получение социальных гарантий от государства.

Читайте также:
Главное сегодня
Трудовая книжка
Трудовая книжка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение