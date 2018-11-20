Неработающих россиян могут начать штрафовать за неуплату страховых взносов

Неработающим россиянам предложили самостоятельно оплачивать страховые взносы в социальные фонды - пенсионный, ОМС и соцстраха. Тех, кто откажется платить, будут штрафовать.

В России предложили штрафовать неработающих граждан за неуплату страховых взносов, об этом пишет "Российская газета".

Соответствующий законопроект внес в нижнюю палату парламента член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Инициатива затрагивает только здоровых лиц трудоспособного возраста, которые нигде официально не трудятся.

Согласно действующему законодательству, за трудоустроенных россиян работодатель перечисляет 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд обязательного медстрахования и 2,9% - в Фонд социального страхования. Официально неработающие россияне их не платят, но имеют право на получение социальных гарантий от государства.