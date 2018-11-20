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Собянин обсудил с врачами вопросы улучшения лекарственного обеспечения

13:55
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Сергей Собянин посетил диагностический центр №5 в Лианозово. Там мэр Москвы обсудил с врачами московских поликлиник вопросы улучшения бесплатного обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.

Улучшение бесплатного лекарственного обеспечения для льготных категорий горожан обсудил  Сергей Собянин с врачами столичных поликлиник. Мэр посетил Диагностический центр на севере города, передает "ТВ Центр".

Сейчас бесплатные лекарства в Москве получают почти два миллиона человек. Мэр отметил, что столичное правительство закупает только качественные медикаменты нового поколения, а также стремится расширить охват заболеваний. Сергей Собянин сообщил, что сейчас рассматривается предложение об индивидуальной закупке редких препаратов самими пациентами за счет средств, которые перечислят им из бюджета.

Как ожидается, такой порядок позволит обеспечить нуждающихся лекарствами в максимально короткие сроки. В ходе беседы с врачами, мэр также поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником.

"Сегодня день педиатра и Всемирный день ребенка. Так что, пользуясь случаем, поздравляю наших московских педиатров. Самая социально значимая профессия и важная. От того, как они относятся к нашим детям, какой старт дают, как помогают, в начальные, первые годы своей жизни зависит последующая жизнь. Поэтому мы предъявляем очень важное значение педиатрии, развитию материнства и детства", - заявил Сергей Собянин.

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Посещение диагностического центра №5 в Лианозово
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Посещение диагностического центра №5 в Лианозово
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