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Путин встретится в Сочи с президентом Абхазии

12:36
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Президент России Владимир Путин 21 ноября встретится в Сочи с главой Абхазии Раулем Хаджимбой.

Президент России Владимир Путин намерен в среду, 21 ноября встретиться с главой Абхазии Раулем Хаджимбой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества государств", - говорится в сообщении.

Предыдущая встреча Путина и Хаджимбы состоялась в Пицунде. Российский лидер приехал в Абхазию 8 августа, в девятую годовщину нападения Грузии на Цхинвал.

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