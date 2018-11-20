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В Кремле считают письмо сенаторов США вмешательством в выборы главы Интерпола

12:51
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Письмо американских сенаторов с призывом не допустить избрания российского кандидата Александра Прокопчука на пост главы Интерпола – это наглядный пример вмешательства в выборы, отметили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо американских сенаторов, которые призывают выступить против кандидатуры россиянина, претендующего на пост главы Интерпола, пишет ТАСС.

Ранее группа американских сенаторов обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола, чтобы те выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы организации. Сенаторы сравнили генерал-майора МВД России с лисой в курятнике, поскольку тот якобы будет "злоупотреблять Интерполом для сведения счетов с политическими оппонентами".

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот, наглядное проявление", - заявил Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что для начала нужно дождаться результатов выборов.

Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября. Газета Financial Times ранее назвала одним из главных фаворитов на пост главы организации ее действующего вице-президента Александра Прокопчука.

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