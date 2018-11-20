На станции метро "Сокольники" восстановили исторический витраж

На станции "Сокольники" восстановили исторический витраж из стекла и металла. Под потолком у входа в вестибюль снова появилась звезда. Она была замурована в потолке и реставраторы воссоздали её по старым чертежам.

На станции метро "Сокольники" восстановили уникальный витраж в виде звезды. Об этом сообщает "ТВ Центр". В вестибюле почти завершены восстановительные работы. "Сокольники" - одна из 46 станций метро, находящихся под охраной государства. Именно из "Сокольников" в мае 1935 стартовал первый поезд московской подземки.