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Отец отругал дочь за алкоголизм и угодил в больницу

13:11
  • вторник
  • 20 ноября 2018

В Волгоградской области мужчина попал в больницу с многочисленными ножевыми ранениями, которые ему нанесла собственная дочь. Отец решил поругать девушку за злоупотребления алкоголем, чем вызвал гнев нерадивого отпрыска.

Пьяная 29-летняя девушка едва не зарезала своего отца за то, что тот рассказывал ей об опасных последствиях злоупотребления алкоголем. Как пишут Дни.ру. инцидент произошел в городе Волжский Волгоградской области.

По данным СМИ, 55-летний мужчина пришел в гости к дочери и застал ее в пьяном виде. Он рассказал, что она может лишиться родительских прав, если не бросит пить. В ответ девушка схватила нож и нанесла отцу множество ударов.

Мужчина доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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