В Москве задержали мужчину, нападавшего на АЗС

В Москве задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в совершении серии разбоев. Он грабил магазины на автозаправках. Полиция уже установила как минимум три подобных случая.

Гроза автозаправок. Появление его всегда было эффектно. Темная одежда, маска на лице, перчатки на руках. Тут же - выстрел в воздух. И жесткое требование - отдать все деньги из кассы. Вид такой, что понятно - шутить не будет. Перечить никто и не осмелился. На видео с камеры наблюдения зафиксировано, как он угрожает пистолетом, как сотрудники автозаправки послушно следуют за ним, достают и складывают купюры. Забрав деньги, преступник моментально скрывался. Улов, впрочем, признается - оказался не очень большой.

- Сколько денег забрали?

- В районе пятнадцати тысяч.

Впрочем, этот молодой мужчина из Калмыкии подозревается в совершении целой серии разбойных нападений на сотрудников автозаправочных станций - в полицию пока поступило три заявления. Особой предприимчивостью он не отличался. Действовал всегда стандартно. В одиночку. Тем не менее, схема срабатывала.

Несмотря на тщательную маскировку, задержать его сотрудникам уголовного розыска не составило труда. "В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Марьинский парк по подозрению в совершении этих преступлений был задержан 28-летний мужчина. При личном досмотре у него изъят травматический пистолет", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело заведено по 162 статье. За такой разбойный вояж по автозаправкам, да еще и с угрозой применения насилия, ему может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".