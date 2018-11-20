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В среду в Москве пройдут встречи жителей с главами управ

14:55
  • вторник
  • 20 ноября 2018

21 ноября в столице пройдут встречи глав районных управ с населением. Среди тем, которые будут обсуждаться – подготовка к зиме и задолженность по оплате ЖКХ.

В среду в Москве пройдут встречи населения с главами районных управ. На повестке дня: подготовка  коммунальщиков к зиме, экономия ресурсов, благоустройство, спорт и  досуг, несанкционированная сдача квартир в аренду, задолженность по оплате ЖКХ.

Начало всех встреч - в семь вечера. Информацию о местах проведения мероприятий можно уточнить  на сайте Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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Встреча жителей Москвы с главами управ
Встреча жителей Москвы с главами управ
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