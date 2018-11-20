В среду в Москве пройдут встречи жителей с главами управ

21 ноября в столице пройдут встречи глав районных управ с населением. Среди тем, которые будут обсуждаться – подготовка к зиме и задолженность по оплате ЖКХ.

В среду в Москве пройдут встречи населения с главами районных управ. На повестке дня: подготовка коммунальщиков к зиме, экономия ресурсов, благоустройство, спорт и досуг, несанкционированная сдача квартир в аренду, задолженность по оплате ЖКХ.

Начало всех встреч - в семь вечера. Информацию о местах проведения мероприятий можно уточнить на сайте Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.