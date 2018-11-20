В Москве прощаются с Евгением Осиным. Похоронят музыканта на Троекуровском кладбище.

На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с музыкантом Евгением Осиным. Он скончался в минувшую субботу на 55-м году жизни.

В последние годы, по данным СМИ, Осин страдал от алкоголизма. Как пишут Дни.ру, из-за отсутствия средств у семьи музыканта расходы на похороны взял на себя продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Именно он приобрел участок на Троекуровском кладбище. В противном случае Осина бы кремировали.

Кроме того, Разин пообещал организовать концерты памяти Евгения Осина, все сборы с которым пойдут на возведение надгробного памятника.