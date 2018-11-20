ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ГП насчитала более 17 тысяч нарушений при строительстве "Восточного"

13:43
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Генпрокуратура выявила более 17 тысячи нарушений на 10 миллиардов рублей при строительстве космодрома "Восточный". С 2014 года заведено более 140 уголовных дел.

Генпрокуратура России оценила ущерб от нарушений при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

С 2014 года прокуратура выявила более 17 тысяч различный нарушений закона. Более 1000 человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Возбуждено более 140 уголовных дел, ущерб от преступлений составил 10 миллиардов рублей.

В этом году на космодроме "Восточный" началось строительство второй очереди - стартового стола для ракеты "Ангара". В Генпрокуратуре подчеркнули, что это строительство находится под пристальным вниманием.

В 2012-2016 годах на космодроме "Восточный" под ракеты "Союз" был возведен первый стартовый комплекс. Строительство велось на фоне сообщений о коррупции, неэффективном расходовании средств, невыплатах зарплаты и невыполнении обязательств. Дебютный запуск с космодрома выполнили 28 апреля 2016 года.

Читайте также:
Главное сегодня
Космодром "Восточный"
Космодром "Восточный"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение