ГП насчитала более 17 тысяч нарушений при строительстве "Восточного"

Генпрокуратура выявила более 17 тысячи нарушений на 10 миллиардов рублей при строительстве космодрома "Восточный". С 2014 года заведено более 140 уголовных дел.
Генпрокуратура России оценила ущерб от нарушений при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.
С 2014 года прокуратура выявила более 17 тысяч различный нарушений закона. Более 1000 человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Возбуждено более 140 уголовных дел, ущерб от преступлений составил 10 миллиардов рублей.
В этом году на космодроме "Восточный" началось строительство второй очереди - стартового стола для ракеты "Ангара". В Генпрокуратуре подчеркнули, что это строительство находится под пристальным вниманием.
В 2012-2016 годах на космодроме "Восточный" под ракеты "Союз" был возведен первый стартовый комплекс. Строительство велось на фоне сообщений о коррупции, неэффективном расходовании средств, невыплатах зарплаты и невыполнении обязательств. Дебютный запуск с космодрома выполнили 28 апреля 2016 года.
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