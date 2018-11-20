Столтенберг призвал Евросоюз не соревноваться с НАТО

ЕС не нужно соревноваться с НАТО и дублировать его функции, уверен генсек альянса Йенс Столтенберг. Это заявление прозвучало на фоне разговоров о необходимости создания европейской армии. При этом он заявил, что приветствует усилия Евросоюза в сфере обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции. Об этом сообщает ТАСС.

"Я всегда ясно говорил, что усилия ЕС в обороне не должны соревноваться с НАТО и дублировать функции НАТО, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС", - сказал он по прибытии на заседание министров обороны 28 стран ЕС в Брюсселе.

При этом он заявил, что приветствует усилия Евросоюза в сфере обороны.

"Военная мобильность, Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) - все это может дополнить НАТО и помочь развить новые военные способности", - подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что согласна с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создать европейскую армию. Она подчеркнула, что эта армия может стать "хорошим дополнением к НАТО".

О необходимости создать европейскую армию, которая не будет зависеть от США, говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Его заявление раскритиковал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его мнению, Европе для начала неплохо было бы "оплачивать свою долю расходов в НАТО".