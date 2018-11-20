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Суд постановил выдворить из России участника гонок на Gelandewagen

14:16
  • вторник
  • 20 ноября 2018

По решению суда одного из гонщиков на Gelandewagen - гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова - выдворят из России за угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России.

Замоскворецкий суд Москвы постановил выдворить из страны участника гонок на Gelandewagen, гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает агентство "Москва".

В июле МВД России утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в стране, поскольку он представляет реальную угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России. Маджинов агитировал против политики российского правительства и деятельности правоохранительных органов.

В мае 2016 года в Москве сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков и Мара Багдасарян на автомобиле Gelandewagen устроили "заезд" с грубыми нарушениями ПДД. Полиция несколько часов гонялась за нарушителями.

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