Собянин сообщил о сносе двух долгостроев по просьбам москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по просьбам жителей столицы будут снесены долгострои на Шипиловской улице и на Можайском шоссе.

По просьбам москвичей долгострои на Шипиловской улице и на Можайском шоссе будут снесены. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр города Сергей Собянин.

"По просьбам москвичей сносим два долгостроя: на улице Шипиловской и на Можайском шоссе. Оба здания сильно обветшали, стали опасными", - написал он.

По словам Собянина, освободившиеся территории будут включены в программу "Мой район" и благоустроены.