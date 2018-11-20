ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил о сносе двух долгостроев по просьбам москвичей

14:16
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по просьбам жителей столицы будут снесены долгострои на Шипиловской улице и на Можайском шоссе.

По просьбам москвичей долгострои на Шипиловской улице и на Можайском шоссе будут снесены. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр города Сергей Собянин.

"По просьбам москвичей сносим два долгостроя: на улице Шипиловской и на Можайском шоссе. Оба здания сильно обветшали, стали опасными", - написал он.

По словам Собянина, освободившиеся территории будут включены в программу "Мой район" и благоустроены.

Новости по теме
Долгострой
Долгострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение