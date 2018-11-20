В ОЗХО проголосовали против проекта России и Китая о мандате организации

Страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия не поддержали проект решения по созданию рабочей группы для оценки правомерности расширения мандата ОЗХО. Его предложили Россия и Китай. За принятие документа проголосовали 30 стран, но 82 были против.

Проект решения по созданию рабочей группы для оценки правомерности расширения мандата ОЗХО, внесенный Россией и Китаем, не встретил понимания у стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия в ходе голосования на 23-й сессии Конференции государств-участников КЗХО (КГУ КЗХО). Об этом сообщает РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 30 стран, однако 82 были против. Всего в голосовании принимали участие 112 государств. Для того, чтобы документ был одобрен, ему требовалось набрать две трети голосов участников голосования.

Накануне, 19 ноября Россия и Китай предложили проект решения по вопросу сохранения целостности КЗХО. Документ предполагал создание рабочей группы, которая должна была дать оценку правомерности расширения мандата ОЗХО, а также наделить организацию атрибутивными функциями. По окончании работы группы был бы сформирован доклад, который потом должен был быть представлен руководящим органам ОЗХО.

В конце июня во время специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия страны проголосовали по решению о расширении мандата ОЗХО. Его предложила Великобритания. Он разрешает организации устанавливать виновных в химатаках. Решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.