Испания может заблокировать соглашение по Brexit

Испания отказывается одобрять соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза без пункта, касающегося Гибралтара.

Европейская комиссия работает над претензиями Испании в отношении соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

Испания грозит голосовать против выхода Британии из ЕС, если в соглашение между Лондоном и Брюсселем не будут внесены изменения, касаемо Гибралтара.

"Мы в курсе обеспокоенностей Испании, и мы работаем над этим", - заявил Схинас.