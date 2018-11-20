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Испания может заблокировать соглашение по Brexit

14:50
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Испания отказывается одобрять соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза без пункта, касающегося Гибралтара.

Европейская комиссия работает над претензиями Испании в отношении соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

Испания грозит голосовать против выхода Британии из ЕС, если в соглашение между Лондоном и Брюсселем не будут внесены изменения, касаемо Гибралтара. 

"Мы в курсе обеспокоенностей Испании, и мы работаем над этим", - заявил Схинас.

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