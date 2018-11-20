Российским журналистам вернули отобранные в Нигерии паспорта

Журналистам Russia Today, у которых отобрали паспорта в Нигерии, вернули документы. По данным МИД, сотрудники телеканала вылетели в Россию.

Журналистам телеканала Russia Today вернули изъятые в Нигерии паспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

"Как сообщило посольство России в Абудже, российские журналисты телевизионного канала Russia Today Крачкова Н.Г. и Тарарако Д.С., у которых нигерийскими властями были изъяты паспорта, 20 ноября вылетели в Россию рейсом турецких авиалиний", - говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что документы журналистам вернули в аэропорту при отлете. Ведомство отметило, что российские дипломаты находились в постоянном контакте с властями Нигерии и руководством телеканала.

Инцидент с российскими журналистами произошел 7 ноября в ходе подготовки репортажа на экологическую тему. По данным МИД, претензии нигерийских властей заключались в том, что в паспортах журналистов якобы были проставлены визы неправильной категории, а также в отсутствии необходимого разрешения на съемку. В российском дипломатическом ведомстве заявили, что это не соответствует действительности.