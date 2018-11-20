ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дом экс-главы ФТС ограбил известный вор-рецидивист

15:01
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Полиция задержала мужчину, который предположительно, ограбил дом бывшего главы ФТС Андрея Бельнянинова. По данным следствия, 49-летний житель Подмосковья похитил около двух миллионов рублей и 30 золотых монет.

Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении коттеджа бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, 49-летний подозреваемый проживал в Серпуховском районе Подмосковья, нигде не работал. По данным "Московского комсомольца", грабителем оказался известный в криминальных кругах вор-рецидивист Яков Суббота. В конце 90-ых он задерживался по делу о хищении из Музея имени Глинки скрипок Страдивари и Штайнера. За это преступление Суббота получил семь лет тюрьмы.

Ограбление дома Бельянинова произошло 24 октября. В полицию обратилась жена бывшего чиновника. Она сообщила, что в их дом в поселении Сосенское проник мужчина в маске, выстрелил в пол и похитил наличность в рублях и валюте, а также около монеты.

Главное сегодня
Андрей Бельянинов
Андрей Бельянинов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение