Дом экс-главы ФТС ограбил известный вор-рецидивист

Полиция задержала мужчину, который предположительно, ограбил дом бывшего главы ФТС Андрея Бельнянинова. По данным следствия, 49-летний житель Подмосковья похитил около двух миллионов рублей и 30 золотых монет.

Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении коттеджа бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, 49-летний подозреваемый проживал в Серпуховском районе Подмосковья, нигде не работал. По данным "Московского комсомольца", грабителем оказался известный в криминальных кругах вор-рецидивист Яков Суббота. В конце 90-ых он задерживался по делу о хищении из Музея имени Глинки скрипок Страдивари и Штайнера. За это преступление Суббота получил семь лет тюрьмы.

Ограбление дома Бельянинова произошло 24 октября. В полицию обратилась жена бывшего чиновника. Она сообщила, что в их дом в поселении Сосенское проник мужчина в маске, выстрелил в пол и похитил наличность в рублях и валюте, а также около монеты.