Евгения Осина похоронили под песню "Плачет девушка в автомате"

Певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище под песню "Плачет девушка в автомате". Артист скончался в минувшую субботу, ему было 54 года.

Певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище, пишет агентство "Москва".

Во время церемонии включили песню Осина "Плачет девушка в автомате".

"Он с собой заберет эту песню", - объяснил это решение его бывший продюсер Валерий Жаров.

Проститься с ним пришли несколько сотен человек, в том числе продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, певец Александр Добрынин, экс- участник группы "На-На" Владимир Левкин и другие артисты.

Осин скончался 17 ноября на 55-м году жизни. Причина смерти - остановка сердца. Ранее сообщалось, что у артиста были проблемы со здоровьем. В частности, он жаловался на боли в ногах. Кроме того, по данным СМИ, певец страдал от алкогольной зависимости.

Осин автор знаменитых шлягеров 1990-х - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других.