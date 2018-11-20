Собянин продлил проведение в Москве фестиваля "Круг света" до 2021 года

Столичное правительство приняло решение продлить фестиваль "Круг света" до 2021 года. В будущем для него подберут новые площадки.

Фестиваль "Круг света" будет проводиться в Москве в 2019–2021 годы. Такое решение принято на заседании президиума правительства столицы, передает TVC.RU. В мэрии рассказали, что в будущем для фестиваля подберут новые площадки, также к работе привлекут волонтеров.

"Планируется использовать инновационные световые и цифровые визуальные технологии, повысить интерактивность и иммерсивность мероприятий. При этом учитывалась популярность осеннего фестиваля у жителей столицы и туристов", - говорится в сообщении.

VIII Московский международный фестиваль "Круг света" проходил в столице с 21 по 25 сентября. Шоу посетили около 4 миллионов человек. Для создания видеопроекций и световых шоу на площадках установили более 260 видеопроекторов, звуковое оборудование мощностью 400 кВт и свыше 500 световых приборов.