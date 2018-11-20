В Министерстве внутренних дел России заявили, что дискредитация российского кандидата на пост главы Интерпола направлена на политизацию этой организации.

В МВД России заявили о недопустимости политизации Интерпола. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

"Считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран-членов в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом", - заявила она.

Таким образом представитель МВД прокомментировала публикации западных СМИ, направленные, по ее словам, на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола.

Газета Financial Times назвала действующего вице-президента Интерпола Александра Прокопчука одним из главных фаворитов на пост главы организации. Группа американских сенаторов обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов генассамблеи международной полиции. По мнению законодателей, выбрать Прокопчука на пост главы Интерпола – "все равно что поставить лису во главе курятника".