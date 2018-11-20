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Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

15:35
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Госдума в окончательном чтении приняла закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учета. Получение карты будет добровольным, а отменять выдачу гражданам военного билета не планируется.

Наравне с военным билетом у россиян появится персональная электронная карта. Ее получение будет добровольным. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Как говорится на сайте нижней палаты парламента, в карте будет указано имя гражданина, его дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровья, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и другая информация.

Карту будут выдавать только тем, кто даст свое согласие на ее получение, при этом отменять выдачу гражданам военного билета не планируется, пояснил председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

"Персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты", - добавил он.

В пояснительной записке отмечается, что поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" будут способствовать повышению эффективности системы воинского учета, а также оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе.

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