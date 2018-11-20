ФСБ задержала участника нападения банды Басаева на Буденновск

ФСБ задержала в Москве 40-летнего Хазваха Черхигова. В 1995 году он в составе банды Шамиля Басаева совершил нападение на город Буденновск.

В Москве задержан член банды Шамиля Басаева, в 1995 году принимавший участие в нападении на Буденновск. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

По данным ведомства, основанием для задержания 40-летнего Хазваха Черхигова стали показания свидетелей. Он уже доставлен в Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и помещен под стражу.

Нападение банды Басаева на Буденновск произошло 14 июня 1995 года. В результате действий террористов погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ранения получили 415 человек. За годы, прошедшие с момента трагедии, 31 участник банды был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы. Еще 18 террористов уничтожены в ходе спецопераций или скончались.