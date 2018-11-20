В Эр-Рияде возмутились версией о причастности кронпринца к убийству Хашогги

Глава МИД Саудовской Аравией, комментируя недавнюю публикацию The Washington Post о расследовании убийства Хашогги, назвал короля и наследного принца "красной чертой", через которую никто не имеет права переступать.

В Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии отвергли появившуюся в СМИ информацию о причастности наследного принца Мухаммеда бин Салмана к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве королевства в Стамбуле.

"Мы в королевстве знаем, что такие обвинения в адрес наследного принца не имеют правдивых оснований. И мы категорически опровергаем их. Руководство Саудовской Аравии, представленное королем и наследным принцем, является красной чертой, и мы не позволим, чтобы кто-либо пытался навредить им", - заявил глава внешнеполитического ведомства Адель аль-Джубейр (цитата по "Интерфаксу").

В конце прошлой недели американская газета The Washington Post, в которой Хашогги работал обозревателем, сообщила со ссылкой на собственные источники о том, что ЦРУ считает кронпринца Мохаммеда бин Салмана организатором убийства журналиста.

Отмечалось, что в своих выводах спецслужбы США опираются на несколько источников информации, в том числе на перехваченный телефонный разговор между Хашогги и послом Саудовской Аравии в США, братом принца Халидом бин Салманом. Именно он посоветовал Хашогги обратиться в консульство, заверив в том, что ему ничего не угрожают. По словам источников, звонок был сделан по просьбе кронпринца.

В посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне, комментируя эту информацию, тогда заявили, что это лишь очередная теория без доказательной базы. Впрочем, после исчезновения Хашогги власти королевства в течение нескольких дней отказывались даже признать, что журналист был убит.