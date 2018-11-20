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Путин призвал разобраться с несвоевременным исполнением гособоронзаказа

16:15
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Президент России Владимир Путин призвал детально проанализировать выполнение гособоронзаказа и разобраться с причинами его несвоевременного исполнения рядом предприятий. Об этом он заявил во вторник, открывая очередное совещание по развитию Вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин призвал детально проанализировать выполнение гособоронзаказа, в том числе несвоевременное исполнение обязательств отдельными предприятиями ОПК, передает РИА Новости.

"Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации производственного процесса", - заявил президент.

Открывая во вторник совещание по развитию Вооруженных сил, глава государства сообщил, что в 2018 году на серийное производство военной техники было выделено 1,5 триллиона рублей.

По его словам, ВС России с начала года получили 74 самолета и вертолета, 80 беспилотников, пять кораблей, 250 танков и бронемашин.

В рамках гособоронзаказа в войска на середину ноября поставлено две тысячи образцов вооружений и военной техники, по большинству российское вооружение превосходит зарубежные аналоги.

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